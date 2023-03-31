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Сегодня, 14:08

Янбаев: «Я никогда не участвовал в договорных матчах»

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Экс-футболист «Локомотива» Ренат Янбаев рассказал о случаях с договорными матчами в низших лигах России.

«Я никогда не участвовал в таких [договорных] матчах. Мне никогда не говорили хотя бы играть чуть с меньшей отдачей, всегда выкладывался на 100 процентов. Когда играл в «Знамени» во второй лиге, чувствовал, что судьи процентов на 70 судят хуже нас, чем соперника. Иногда казалось, что команды, которые решают задачи, получают намного более лояльное судейство. Частенько казалось, что в наши ворота не ставят явные пенальти. У нас же нет ВАР», — приводит слова Янбаева Metaratings.ru.

Аналитический сервис Sportradar выявил за последний год в России 92 подозрительных матча.

Источник: https://metaratings.ru/news/yanbaev-kukulyak-sam-govoril-chto-oshibsya-ne-postaviv-penalti-v-vorota-zenita-sudya-prosto-dopustil-oshibku-239615/
Ренат Янбаев
Футбол
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