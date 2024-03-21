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21 марта, 18:30

Защитник «Спартака» Бозов — о мечте уехать в Европу: «В Англию хотелось бы — к Моуринью»

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Защитник Никита Бозов из молодежной команды «Спартака» в интервью «СЭ» поделился своими мечтами.

«Если говорить о футбольных вещах, то заиграть в РПЛ, потом уехать в Европу... В Англию хотелось бы — к Жозе Моуринью, ха-ха! Если о личном, то все банально: посадить дерево, построить дом и вырастить сына», — сказал Бозов «СЭ».

Никита Бозов. «Моуринью сказал, что у меня большое будущее». Интервью молодого таланта «Спартака»

В декабре «Спартак» объявил о возрождении второй команды, которая была расформирована в 2022 году. Главным тренером «Спартака-2» стал экс-защитник красно-белых Дмитрий Комбаров, ранее возлавлявший «Звезду» из Санкт-Петербурга.

Зарина Халимхонова

ФК Спартак (Москва)
Жозе Моуринью
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