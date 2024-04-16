В российском футболе раскрыли дело со ставками: отстранены 5 игроков и судья из второй лиги

Двое получили бан на 10 лет.

Осенью на весь мир прогремел беттинговый скандал в Италии — нескольких топовых футболистов обвинили в ставках в нелегальных конторах. Серьезно прилетело двоим — Николо Фаджоли из «Ювентуса» отстранили от футбола на 7 месяцев, Сандро Тонали из «Ньюкасла» — на 10. Остальные — например Николо Дзаньоло — отделались информационным шумом. Спустя полгода аналогичная история, пусть и с куда менее узнаваемыми игроками, развернулась в России.

«Вы редкостные балбесы. Но наши балбесы!»

Еще 20 марта РФС объявил на официальном сайте, что «экспертно-судейской комиссией принято решение отстранить от футбола пять игроков ФК «Квант» из дивизиона Б второй лиги за нарушение ими ст. 18 регламента РФС по этике и ст. 24 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

Проще говоря — за ставки.

Вот кто попался:

Артем Махота, полузащитник, 28 лет — 1 год реального наказания. Марат Волков, полузащитник, 20 лет — 6 месяцев реального наказания, 2,5 года условно. Никита Баранов, нападающий, 19 лет— 6 месяцев реального наказания, 2,5 года условно. Магомед Исаев, защитник, 23 года — 5 лет реального наказания, 5 лет условно. Арман Авагян, полузащитник, 31 год — 10 лет реального наказания. Вячеслав Булай, судья, 31 год — к «Кванту» отношения не имеет, но был наказан одновременно с футболистами. Срок бана — 10 лет.

Некоторое время никаких подробностей по ситуации не было, кроме официального заявления от клуба — довольно дружелюбного:

«Ложка дегтя. Накануне состоялось заседание комитета по этике РФС, результатом которого стало отстранение пятерых наших футболистов от футбола... Подчеркиваем, что футбольный клуб «Квант» удивлен и раздосадован, а сами игроки признают вину и сожалеют о произошедшем. Отметим также, что ставки футболистов не касались матчей нашей команды и делались не столько ради извлечения выгоды, сколько ради повышения интереса к просмотру спортивного события.

Надеемся, что данный негативный пример послужит уроком не только для наших спортсменов, но и для игроков других команд. В ближайшее время ФК «Квант» обязан прекратить трудовые отношения с фигурантами дела, в клубе будет проведена профилактическая работа и приняты строгие меры по недопущению повторения подобных эпизодов.

Вместе с осуждением провинившихся клуб в то же время выражает свою поддержку ребятам, которые на разные сроки теперь лишены возможности заниматься любимым делом. Чтобы идти вперед, иногда нужно сделать шаг назад. Вы, конечно, редкостные балбесы, но вы наши балбесы. Жизнь не заканчивается!"

Арман Авагян.

Оборот был огромным

Подробности дела появились примерно через пару недель. Выяснилось, что в клубе немного слукавили — как минимум один игрок вину не признал, а некоторые ставки делались на игры «Кванта». Об этом стало известно из комментария председателя комитета по этике РФС Андрея Стукалова:

«Комитет по этике впервые отстранил сразу пятерых футболистов одной команды, в этой истории очень примечательными стали случаи Магомеда Исаева и Армена Авагяна. Исаев «отличился» солидным оборотом ставок, а именно более 7 миллионов рублей за два года. Чаще всего он ставил на игры ночных лиг, процент выигрыша на них был намного выше среднего.

Авагян сделал более 10 ставок на матч своей команды. Он отказался сотрудничать с РФС. Что касается арбитра из Московской области Вячеслава Булая, то его ставочный оборот превысил 5 миллионов рублей. Судья отказался сотрудничать с РФС, в итоге получив 10 лет отстранения от футбола», — сказал Стукалов в комментарии ТАСС.

Как выявляют нарушителей? Работает целый департамент

В последние годы периодически появляются новости о наказании для тех или иных футболистов, замеченных в нелегальном беттинге. В 2022 году отстраняли арбитра Максима Зобова и вратаря «Ессентуков» Романа Зобова; в 2023-м — футболистов Романа Клюкина, Максима Яковлева и Егора Чеснокова. Весной 2023-го выявили даже целый договорной матч между «СКА-Хабаровск-2» и «Салютом». История завершилась несколькими пожизненными отстранениями.

Почему так много случаев нарушений? На этот вопрос специально для «СЭ» ответили в РФС:

«В последние годы масштаб работы по этому направлению вырос, соответственно, выросло и количество раскрытых случаев манипуляций с результатами матчей. За период работы ДЗИ (департамент защиты игры. - Прим. «СЭ») привлечено к спортивной ответственности (в том числе пожизненно дисквалифицированы) 86 субъектов футбола, включая футболистов, судей, инспекторов, футбольных агентов, руководителей и должностных лиц футбольных клубов».

Но как в РФС вообще узнают о ставках? Информация о возможных нарушениях поступает из различных источников в вышеупомянутый департамент защиты игры. «Один из них [источников] — букмекерские компании, мы сотрудничаем с ними в рамках системы раннего предупреждения договорных матчей, получаем информацию о ставках, которые по тем или иным причинам вызывают подозрения. Кроме того, сотрудники ДЗИ на регулярной основе просматривают и анализируют видеозаписи футбольных матчей на предмет сомнительных действий их участников. В случае если поведение игроков или судей вызывает сомнения, начинается проверка, в том числе и во взаимодействии с букмекерами», — рассказали «СЭ» в РФС.

К сожалению, нарушений еще очень много. В РФС говорят, что, несмотря на изменения и всю борьбу, количество беттинговых проступков остается значительным. Это означает, что впереди нас ожидает еще не одна такая история — «балбесов» в российском футболе пока хватает.