Гуренко: «Переносить игру за Суперкубок России в Белоруссию пока смысла не вижу»

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко рассказал, есть ли смысл проводить матч за Суперкубок России в Белоруссии.

«Последний раз мы собирали полный стадион, когда минское «Динамо» играло против «Зенита». Сейчас у нас нет арен такого уровня. Я знаю, что в прошлом году на стадионе «Динамо» поле было очень плохого качества. Он вмещает тысяч 28. Думаю, что в России больше бы пришло на игру за Суперкубок. Плюс россиянам сейчас и так не хватает зрелищ. Нет игр сборной, нет еврокубков. Лично мое мнение, что ехать за границу надо, когда нет спроса. А сейчас в России был бы спрос. Единственное, я вижу, что есть проблема с болельщиками, с Fan ID. Но ее надо как-то решать. Находить какие-то компромиссы. В России сейчас много хороших стадионов. Поэтому переносить игру за Суперкубок России в Белоруссию пока смысла не вижу», — приводит «РБ Спорт» слова Гуренко.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов предложил проводить матч за Суперкубок России за границей.