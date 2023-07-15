Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Статьи
Все материалы
Матчи
Главная
Футбол
OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 11:00

«Зенит» — ЦСКА: мнения экспертов и прогнозы на матч OLIMPBET Суперкубка России

Роберт Ренан и Антон Заболотный.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

В субботу, 15 июля, состоится матч OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и ЦСКА. Встреча пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется в 17.00 по московскому времени.

Некоторые эксперты отдают преимущество в этой встрече петербургскому клубу.

«Предпочтение отдаю в большей степени «Зениту», потому что это чемпион, хорошая, сбалансированная команда. Плюс питерцы провели довольно цельный предсезонный турнир», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Дмитрия Сенникова.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не считает «Зенит» явным фаворитом: «Зенит» — не железобетонный фаворит в завтрашнем матче. В любой кубковой встрече нельзя выделить фаворита перед матчем. Тем более завтра встретятся две лучшие команды РПЛ. Кубок и есть Кубок, в этом турнире действуют другие законы. Я вообще не вижу преимущества «Зенита» над ЦСКА".

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. «Зенит» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал предстоящую встречу за Суперкубок «особенным матчем»: «Зенит» и «ЦСКА» подойдут к этому матчу в полной боевой готовности. Обе команды будут стримиться завоевать трофей. Сейчас сложно говорить, в каком игроки состоянии, так как предсезонная подготовка еще не закончилась. Увидим в этом матче. Могу сказать откровенно, соперники равные, первое и второе место чемпионата", — сказал Газзаев «СЭ».

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев назвал фаворита встречи: «Маловероятно, что «Зенит» снова одержит крупную победу. Все-таки мы знаем ЦСКА как коллектив, который нечасто пропускает. Организация игры у подопечных Владимира Федотова на достойном уровне. Больших дыр в обороне они не оставляют. К тому же давайте не забывать: нападающие соперника пока тоже не соответствуют тому уровню игры, которого от них ожидают. Поэтому противостояние получится сложным и упорным. На бумаге фаворит ясен, но москвичей я бы не стал списывать со счетов, несмотря на все их проблемы», — приводит слова Корнеева RT.

Следить за матчем «Зенит» — ЦСКА вы можете в текстовой онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и канале matchtv.ru.

Россия. Суперкубок.
15 июл, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)
Зенит
ЦСКА

Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Русские на Уимблдоне — без финалов и скандалов. И чего вы боялись, британцы?
Трансфер Шиманьски из «Динамо» в «Фенербахче»: неизвестные подробности. Колонка Казакова
Госдума одобрила во втором чтении повышение возраста пребывания в запасе
Спасатели нашли пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку
СК потребовал ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек и ее мужу
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Семак: "Показалось, что Лунев ошибся"
Победная раздевалка "Локомотива". Видео
"Локомотив" выиграл Суперкубок России
"Конфликт? У тренера всегда есть конфликт"
Безумная атмосфера Суперкубка России
Фаны "Локо" кидали бутылки. Чалов ответил
Гончаренко гуляет по улицам Нижнего Новгорода перед игрой за Суперкубок с "Локо"
Суперкубок, "Локомотив" - ЦСКА. Где все?!
"Локо": на матч со "Спартаком" - на МЦК
Как "Зенит" отмечал победу в Суперкубке
"Зенит" провел открытую тренировку перед ЦСКА
ВИДЕО! Раздевалка "Зенита"
Артем Дзюба: "Круто начинать карьеру в новом клубе вот так!"
Танцы Артема Дзюбы
"Зенит" - обладатель Суперкубка России!
"Зенит" - "Локомотив": перед матчем
Новый Суперкубок России!
Супердубль Бердыева!
Сергей Фурсенко в павильоне-презентации "Парка футбола"
Зенитовцы и армейцы после матча за Суперкубок
Суперкубок России. Стадион "Кубань" во время матча "Зенит" - ЦСКА
Сергей Семак: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Евгений Алдонин: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Александр Дюков: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

35 фанатов задержаны полицией по пути на Суперкубок в Казань за хулиганство