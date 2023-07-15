«Зенит» — ЦСКА: когда начнется прямая трансляция матча OLIMPBET Суперкубка России

Сегодня, 15 июля, состоится матч OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и ЦСКА. Встреча пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется в 17.00 по московскому времени.

«Зенит» и ЦСКА по семь раз выигрывали этот трофей, что является рекордом страны. Последним обладателем Суперкубка является как раз «Зенит», который в 2022-м победил «Спартак».

Следить за матчем «Зенит» — ЦСКА вы можете в текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru. Комментаторы встречи: Константин Генич, Александр Неценко и Дмитрий Шнякин.