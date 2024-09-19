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Сегодня, 07:51

Мостовой — о словах Дзюбы про игру с Вьетнамом в нетрезвом состоянии: «Любой футболист хорошего уровня скажет подобное»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы об игре за сборную России в нетрезвом состоянии.

«Слова Дзюбы про нетрезвое появление на поле, это очередная шутка. Многие говорят так в раздевалке, на базе или дома. Это нормальный футбольный сленг. Не считаю, что Дзюба так оскорбил Вьетнам и другие команды. Все так говорят. Тут ничего плохого нет. Любой футболист хорошего уровня скажет подобное», — цитирует Metaratings.ru Мостового.

Дзюба провел последний матч за национальную команду 21 июня 2021 года — тогда россияне уступили Дании (1:4) в 3-м туре групповой стадии Евро-2020.

На счету 36-летнего Дзюбы 30 голов за сборную России — он делит первое место по этому показателю с Александром Кержаковым.

Артем Дзюба. Дзюба: «Могу сыграть за сборную даже нетрезвым»
Источник: Metaratings.ru
Александр Мостовой
Артем Дзюба
Футбол
Сборная России по футболу

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