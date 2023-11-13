Мостовой — о потерях сборной: «Россия справится с Кубой любым составом»

Бывший игрок сборной России и «Спартака» Александр Мостовой высказался о футболистах, которые покинули расположение национальной команды и не сыграют с Кубой.

По словам старшего врача сборной России Владимира Хайтина, у полузащитников «Спартака» Руслана Литвинова и Антона Зиньковского хроническое перегрузочное состояние, а у полузащитника «Ростова» Даниил Уткина диагностировали ОРВИ.

«А расширенного списка в этот раз не будет? Ну наконец-то. Да нет никакой принципиальной разницы, кто поедет, кто нет. Сборная любым составом справится, хоть всего их 15 человек будет. Это Куба... Себя надо уважать вообще. Думаю, что такое количество отозванных футболистов — это стечение обстоятельств, а не клубы поберегли», — сказал Мостовой «СЭ».

20 ноября сборная России сыграет против Кубы. Встреча пройдет на «Волгоград Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Куба занимает 169-е место в рейтинге ФИФА.