Аленичев заявил, что Карпину не идет на пользу совмещение «Ростова» и сборной России

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев считает, что Валерию Карпину не идет на пользу совмещение работы главным тренером «Ростова» и сборной России.

«Меня не устраивает ситуация, что Валера совмещает. Думаю, это не идет ему на пользу, несмотря на то,что сборная сейчас редко играет. Все-таки хочется, чтобы у команды был свой тренер. А так, объективно нечего оценивать, сборная играет очень редко», — сказал Аленичев РИА Новости.

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. В марте 2022 года он вернулся на пост главного тренера «Ростова».

По итогам сезона-2022/23 «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ.