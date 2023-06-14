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Сегодня, 18:14

Горшков — о победе «Зенита» в Кубке УЕФА и Суперкубке: «Никто не ждал от российского футбола такого скачка»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков сравнил успехи сборной России и петербургского клуба в 2008 году.

«2008 год был богат на события. Бронза на чемпионате Европы — большое достижение для страны. Для меня, как для участника, ближе победы в Кубке УЕФА и Суперкубке. Яркие впечатления от тех матчей, особенно победа над «Манчестер Юнайтед», да и как обыграли «Баварию» в полуфинале. Никто не ждал от российского футбола такого скачка. Ждали ли мы такого успеха? Просто готовились, настраивались на победу и шли вперед», — цитирует Горшкова Legalbet.

15 июня на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоится ретро-матч между легендами «Зенита» и сборной России. Встреча будет посвящена 15-летию победы петербургского клуба в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро-2008.

Источник: https://legalbet.ru/news/eks-igrok-zenita-o-pobede-v-kubke-uefa-i-superkubke/
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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