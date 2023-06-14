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Сегодня, 12:35

Аленичев выступил против перехода сборной России в азиатскую конфедерацию

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев высказался против перехода национальной команды в азиатскую конфедерацию.

«Все хотят играть, ведь ради чего тренируются? Я бы очень не хотел, чтобы наша сборная ушла в Азию, я оптимист и все-таки надеюсь, что в ближайшее время ситуация разрешится. Я знаю, что РФС ведет переговоры и находит понимание с УЕФА, поэтому, надеюсь, в скором будущем нас вернут. Лучше играть против Нидерландов, Испании, чем с азиатскими сборными, при всем уважении к этим командам», — сказал Аленичев РИА Новости.

Российские клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой в турнирах ФИФА и УЕФА до следующего уведомления.

Источник: РИА Новости
Дмитрий Аленичев
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
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