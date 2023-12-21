Булыкин объяснил, почему РФС нет смысла переходить в Азию

Знаменитый в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин согласился с позицией Российского футбольного союза, исполком которого принял решение остаться в европейской зоне и в данный момент отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Согласен с РФС: смысла переходить особого нету. Забанить могут везде — что там, что там, но в европейскую лигу нам уже тогда будет не вернуться. А по уровню, по качеству, по деньгам она, конечно, гораздо перспективнее, чем азиатская. Думаю, спроси сейчас кого-нибудь про клубы из Азии, и вам даже не скажут, как называется команда, за которую выступает Криштиану Роналду», — приводит слова Булыкина «Газеты.Ru».

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.