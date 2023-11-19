Чанов: «Волгоград изголодался по футболу, людям хочется увидеть сборную»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов предположил, как сыграет сборная России в товарищеском матче с национальной командой Кубы.

«Думаю, сборная России завтра выиграет. Команда должна это сделать, но не знаю, с каким счетом. Исходя из слов тренерского штаба, будут сделаны всевозможные замены», — приводит «РБ Спорт» слова Чанова.

Также он считает, что домашняя атмосфера поможет сборной России в этой встрече.

«Да, в Волгограде народ изголодался по футболу. Тем более это международный матч. Какой бы ни был соперник, людям хочется увидеть российских футболистов. Чувствуется, что во всех видах спорта народ поддерживает спортсменов», — добавил специалист.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени. По информации «СЭ», на игру уже продано 35 тысяч билетов. Вместимость стадиона — чуть больше 40 тысяч зрителей.