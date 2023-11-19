Игнатьев заявил, что у игроков сборной России не должно быть зацикленности на победе в матче с Кубой

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев ответил, чего ждет от товарищеского матча национальной команды с Кубой.

«Как всегда, хочется видеть, в каком обличии предстанет перед нами наша сборная команда, какие фамилии произведут впечатления, на кого есть основания рассчитывать по-серьезному. А если говорить масштабно, жду интересной, содержательной игры с определенным преимуществом нашей команды и, конечно же, победного результата. Это совершенно не значит, что есть некая зацикленность на успехе, но победа всегда приятна. А дальше будем разбираться, чем она обусловлена. Вот такие ожидания — причем каждый раз. Я хочу увидеть, чтобы наша сборная была сильнее всех тех, с кем она играет. Мне хочется, чтобы мы были мощнее многих», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени. По информации «СЭ», на игру уже продано 35 тысяч билетов. Вместимость стадиона — чуть больше 40 тысяч зрителей.