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Сегодня, 17:57

Гершкович: «Никто никаких гарантий не дает. Создание рабочей группы с УЕФА и ФИФА — верное решение»

Гершкович подвел итоги заседания исполкома РФС
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Член исполкома РФС Михаил Гершкович в комментарии для «СЭ» подвел итоги заседания, по итогу которого было принято решение создать рабочую группу по вопросу возвращения России на международные соревнования.

«Вопрос непростой, требует серьезного подхода. Никто никаких гарантий пока не дает. Считаю создание рабочей группы, проведение консультаций верным решением. Группа будет конкретно работать с ФИФА, УЕФА. Наша задача — попасть на первенство мира. Общественное мнение настроено на то, чтобы мы в Азию не уходили. Это совпадает с мнением бюро «Объединения отечественных тренеров по футболу», куда входят Романцев, Черчесов, Газзаев, Семин, Игнатьев, Гаджиев, Павлов, Лексаков, Слуцкий и я. Принятое на сегодня решение нас устраивает», — сказал Гершкович «СЭ».

Ранее президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации заявил, что для союза является важным участие сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года.

РФС
Михаил Гершкович
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