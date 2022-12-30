Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:26

Член исполкома РФС заявил, что союз не хочет портить отношения с УЕФА

Telegram Дзен

Член исполкома РФС Владимир Афанасьев рассказал о решении, которое было принято 30 декабря на заседании комитета по вопросу возможного выхода из УЕФА и перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). РФС создал рабочую группу, которая должна будет определить целесообразность данного шага до марта 2023 года.

«Рабочая группа будет работать с УЕФА по поводу взаимодействия и будущему допуску в европейские соревнования, — приводит «РБ Спорт» слова Афанасьева. — Вопрос с Азией не закрыт, он открыт. Если с УЕФА не договорятся, то будут общаться с Азиатской конфедерацией. Никто не хочет испортить отношения с УЕФА. Если там нам скажут, что нас никак не допустить, то будем думать в сторону Азии».

Источник: bookmaker-ratings.ru
3
2
Читайте также
«Вашингтон» разгромил «Рейнджерс» в НХЛ: Овечкин не забил, а Шестеркин делал суперсейвы
Главные спортивные события-2022: феерия Большунова, самый необычный ЧМ в истории и другие
Полковник Макгрегор назвал передачу ЗРК Patriot Киеву прощальным жестом США
Отдать с процентов: каким будет налог со вкладов по итогам 2023-го
СК РФ сообщил о найденных в Мариуполе телах более 3 тыс. мирных жителей
Артиллеристы ВС РФ уничтожили колонну техники ВСУ в ДНР
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Орлов назвал риски перехода РФС в Азиатскую конфедерацию
РФС создал рабочую группу по переходу из УЕФА в АФК
Данни: «Желаю, чтобы Россия в 2023 году снова смогла выступать на международных соревнованиях!»
Тарпищев — о переходе в Азию: «У меня в голове не укладывается, как мы будем играть на двух фронтах»
Ари: «Переход РФС в Азию — очень плохое решение, это однозначно»
Баранник считает, что «Зенит» не ищет талантливых российских игроков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Орлов назвал риски перехода РФС в Азиатскую конфедерацию