Член исполкома РФС заявил, что союз не хочет портить отношения с УЕФА

Член исполкома РФС Владимир Афанасьев рассказал о решении, которое было принято 30 декабря на заседании комитета по вопросу возможного выхода из УЕФА и перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). РФС создал рабочую группу, которая должна будет определить целесообразность данного шага до марта 2023 года.

«Рабочая группа будет работать с УЕФА по поводу взаимодействия и будущему допуску в европейские соревнования, — приводит «РБ Спорт» слова Афанасьева. — Вопрос с Азией не закрыт, он открыт. Если с УЕФА не договорятся, то будут общаться с Азиатской конфедерацией. Никто не хочет испортить отношения с УЕФА. Если там нам скажут, что нас никак не допустить, то будем думать в сторону Азии».