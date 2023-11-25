Хлусевич поделился эмоциями от матча против Кубы: «Все были довольны хорошей атмосферой»

25 ноября, 23:03
Полузащитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич высказался о прошедшем товарищеском матче национальной команды против Кубы (8:0).
— Как оцените сбор национальной команды?
— Провели хороший матч, было много зрителей. Все были довольны хорошей атмосферой. Был прекрасный перформанс.
— Пруцева поздравили с первым голом за сборную?
— Ничего особенного. Просто поблагодарили друг друга за матч.
— Как можешь охарактеризовать этот год для сборной?
— Еще не закончился. Девятого числа расскажу. Может, я хочу еще за сборную забить (смеется). Понимаю, о чем вы говорите, но все итоги можно подвести в конце чемпионата.