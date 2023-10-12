Дюков заявил, что решение УЕФА о допуске юношеской сборной России остается в силе

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что решение УЕФА о допуске юношеской сборной России остается в силе.

— Решение, принятое от 26 сентября, остается в силе, — сказал Дюков. — Пока на данный момент не было найдено техническое решение, как наша сборная будет выступать, этот вопрос не рассматривался на исполкоме 10 октября. Первоначальное решение УЕФА остается в силе.

— Мы все равно не успеваем на следующий чемпионат Европы.

— Теоретически возможность найти решение еще есть.

— Единственное решение — заявить нас в группу, которая играет в ноябре?

— Да. Пока такая возможность есть.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Планировалось, что российские национальные команды смогут проводить матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна страны. 4 октября ФИФА приняла аналогичное решение.

10 октября стало известно, что УЕФА отменил свое решение о допуске юношеских сборных России к международным турнирам. В УЕФА заявили, что не было найдено техническое решение, которое позволило бы российским командам играть.