Дзюба: «Могу сыграть за сборную даже нетрезвым»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что верит в то, что еще может сыграть за сборную России.

Форвард провел последний матч за национальную команду 21 июня 2021 года — тогда россияне уступили Дании (1:4) в 3-м туре групповой стадии Евро-2020.

После того, как Валерий Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года, Дзюба несколько раз попадал в расширенный состав национальной команды, но не приезжал на сборы.

«Против Вьетнама, Кубы... Кого там еще... Гватемалы, Камбоджи — вообще легко! Могу даже нетрезвым выйти, в принципе. Зависит ли это от Карпина? От него, конечно, зависит. Он ведь решает, кто будет играть за сборную», — приводят «Известия» слова Дзюбы.

Дзюба забил 30 голов за сборную России — он делит первое место по этому показателю с Александром Кержаковым.