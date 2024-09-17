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Сегодня, 02:14

Дзюба: «Могу сыграть за сборную даже нетрезвым»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Артем Дзюба.
Фото ФК «Акрон»
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что верит в то, что еще может сыграть за сборную России.

Форвард провел последний матч за национальную команду 21 июня 2021 года — тогда россияне уступили Дании (1:4) в 3-м туре групповой стадии Евро-2020.

После того, как Валерий Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года, Дзюба несколько раз попадал в расширенный состав национальной команды, но не приезжал на сборы.

«Против Вьетнама, Кубы... Кого там еще... Гватемалы, Камбоджи — вообще легко! Могу даже нетрезвым выйти, в принципе. Зависит ли это от Карпина? От него, конечно, зависит. Он ведь решает, кто будет играть за сборную», — приводят «Известия» слова Дзюбы.

Дзюба забил 30 голов за сборную России — он делит первое место по этому показателю с Александром Кержаковым.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Акрон

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