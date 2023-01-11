Экипировщик российских олимпийцев готов в ближайшее время провести переговоры с РФС

Компания Zasport, которая является экипировщиком российских олимпийцев, готова в ближайшее время обсудить с РФС возможное сотрудничество, сообщает ТАСС.

В компании заявили, что на данный момент не получали обращений от РФС. Zasport со своей стороны готовы провести переговоры в ближайшее время.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что в 2023 году организация откажется от использования экипировки германской компании Adidas, у национальной сборной будет новый технический спонсор.

Также сообщалось, что российский производитель экипировки Forward может стать техническим партнером РФС.