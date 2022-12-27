Шишкин о переходе РФС в Азию: «Если примут это решение, думаю, обратного пути не будет»

Экс-защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Думаю, от всей этой шумихи, которая сейчас происходит, если брать футбольную составляющую, больше всего страдают именно футболисты, конечно, — цитирует «РБ Спорт» Шишкина. — Потому что у них не так много времени себя проявить, карьера пролетает очень быстро. И получается, это золотое время «прогорает» просто так — когда они бы могли участвовать в больших турнирах: чемпионатах мира, чемпионатах Европы, в отборочных играх. Как мы сейчас видим, даже просто принимать участие в крупных турнирах — уже огромный опыт. А сейчас, к сожалению, ничего этого нет.

Шишкин также выразил мнение, что футболисты в настоящее время являются заложниками ситуации.

«Получается так. Не знаю, какое решение примут по переходу в АФК, но очевидно, что РФС пытается как-то выходить из ситуации. А поход в Азию — один из вариантов. Единственное, что плохо, если примут это решение, думаю, обратного пути не будет. Ну и уровень азиатского футбола все равно ниже. Но, повторюсь, в этой ситуации мне очень жаль футболистов и тренеров, ведь карьера у каждого одна. Надеюсь, при любом раскладе они будут получать эмоции, титулы, победы», — резюмировал он.

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.

В феврале нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.