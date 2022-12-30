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Сегодня, 18:49

Федун назвал создание рабочей группы РФС последним шансом договориться с УЕФА

Мария Гусева
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Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о целях создания РФС рабочей группы по возвращению российских клубов и сборных в официальные международные турниры.

«Я отношусь к этому решению так же, как и весь исполком, — цитирует ТАСС Федуна. — Мы приняли решение создать рабочую группу, еще проработать этот вопрос и определиться, насколько переход в Азию реален, попытаться использовать последний шанс договориться с Европой. Быстро, как известно, рождаются только кошки, а это очень сложный общественно-политический вопрос, он требует очень детальной проработки».

Решение о создании рабочей группы было принято 30 декабря на заседании исполкома РФС.

В феврале 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
Леонид Федун
УЕФА
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