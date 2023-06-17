Филимонов встал на защиту вратаря Худякова, пропустившего пять мячей от молодежки Беларуси

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов прокомментировал игру голкипера молодежной российской команды Даниила Худякова в матче с Беларусью (1:5).

«В первую очередь хочу сказать, что игра в обороне не получилась у всей команды. Полевые игроки позволяли много бить из штрафной площади, были выходы один на один, три мяча забито после стандартов, был необязательный пенальти, автогол... Так что ответственность за такой неудовлетворительный результат лежит на всех футболистах. Это точно не тот случай, когда вся команда играла хорошо, но одна ошибка голкипера решила исход, поэтому не нужно вешать на него всех собак, тем более матч был товарищеский. Если говорить о четвертом пропущенном голе, то это техническая ошибка. Она бывает у многих наших молодых вратарей, не только у Даниила. Когда я тренирую детей в своей вратарской академии, обращаю большое внимание на технику приема мяча, потому что такие ошибки встречаются очень часто. Худякову всего 19 лет, в этом возрасте еще легко исправлять свои недостатки. Если этот парень будет усердно работать, не потеряет голову от того, что в прошлом году попадал в основной состав, то его ждет большое будущее», — приводит слова Филимонова «Чемпионат».

18 июня молодежная сборная России в Жодино проведет товарищеский матч с клубом «Торпедо-БелАЗ».