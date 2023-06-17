Митрофанов рассказал, в каком случае сборная России попадет на чемпионат мира 2026 года

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что РФС работает над тем, чтобы Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменили свои решения об отстранении российских сборных и клубов и национальная команда страны смогла принять участие в чемпионате мира 2026 года.

«Есть ли у сборной России шанс попасть на чемпионат мира? Мы над этим работаем, мы являемся частью УЕФА. Это одна из конфедераций в составе ФИФА. И отбор наш начинается в конце осени 2024 года. Мы работаем над тем, чтобы ФИФА и УЕФА приняли соответствующее решение. Для этого достаточно, чтобы до начала отбора на турнир решения совета ФИФА и исполкома УЕФА о нашем отстранении были отменены», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.