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Сегодня, 10:36

Митрофанов рассказал, в каком случае сборная России попадет на чемпионат мира 2026 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что РФС работает над тем, чтобы Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменили свои решения об отстранении российских сборных и клубов и национальная команда страны смогла принять участие в чемпионате мира 2026 года.

«Есть ли у сборной России шанс попасть на чемпионат мира? Мы над этим работаем, мы являемся частью УЕФА. Это одна из конфедераций в составе ФИФА. И отбор наш начинается в конце осени 2024 года. Мы работаем над тем, чтобы ФИФА и УЕФА приняли соответствующее решение. Для этого достаточно, чтобы до начала отбора на турнир решения совета ФИФА и исполкома УЕФА о нашем отстранении были отменены», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://tass.ru/sport/18046053
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
УЕФА
ФИФА
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