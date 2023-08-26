Гаджиев о расширенном списке сборной России: «Я бы не стал приглашать так много игроков»

Бывший тренер «Амкара», «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением о расширенном составе сборной России.

«Это все рабочий вариант, так как никакой официальной игры в нашем календаре сейчас нет. Была бы она — список был бы меньше. Я бы, если бы руководил командой, не стал приглашать столько много игроков в сборную России, но хотел бы видеть в расположении тех ребят, с кем знаком в меньшей степени», — цитирует Гаджиева betonmobile.ru.

24 августа тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав команды на сентябрьский сбор. Всего в список вошли 36 футболистов. Сбор национальной команды пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября.