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Сегодня, 19:16

Газизов считает, что совмещение постов отнимает у Карпина много энергии и времени

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что не видит никаких проблем в совмещении Валерием Карпиным постов главного тренера сборной России и «Ростова».

«Учитывая все сегодняшние реалии, считаю, что совмещение постов Карпиным — это нормально. Если бы мы были «а теме» — назову это так — тогда, возможно, руководство РФС себя повело бы по-другому. А сейчас никаких проблем. Другой вопрос, что это тяжело самому Карпину, все-таки это отнимает очень много времени, энергии. Это сложно», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).

Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Он совмещал работу в национальной команде и в «Ростове» с июля по август 2021 года, затем покинул ростовский клуб, а в марте 2022 года вернулся к совмещению работы в команде и сборной.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-gazizov-sovmeshhenie-postov-otnimaet-u-karpina-mnogo-e-nergii-i-vremeni/
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Ростов
Шамиль Газизов
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