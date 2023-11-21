Геркус: «Полные трибуны в Волгограде стали лишним напоминанием, для кого играет сборная России»

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной России над Кубой (8:0).

«Разве устроить праздник для 40 000 зрителей на трибунах не имеет смысла? Порадовать сотни тысяч болельщиков у экранов — разве плохо? Наверное, полные трибуны в Волгограде стали лишним напоминанием, для кого играет сборная России», — сказал Геркус «СЭ».

Это третья победа сборной России в 2023 году. Ранее команда обыгрывала Ирак (2:0) и Камерун (1:0). Также в этом году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), олимпийской сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2). И один раз проиграла олимпийской сборной Египта (1:2).