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Сегодня, 20:56

Глава РФС Дюков: «Переговоры с УЕФА продолжаются»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков подчеркнул, что не может комментировать ход переговоров с УЕФА по вопросу возвращения российских сборных и клубов к соревнованиям.

— Вам удалось вчера пообщаться с Чеферином или другими представителями УЕФА?

— Да, конечно. Я регулярно общаюсь с руководством, с администрацией, с коллегами из других национальных ассоциаций. Как УЕФА, так и ФИФА.

— Когда нам ждать каких-то новостей относительно перехода в Азию или того, остаемся ли мы в УЕФА? Мы вроде ориентировались на начало лета.

— Коллеги, я бы хотел уже вас порадовать чем-то конкретным, но вы же понимаете, если бы все зависело от меня, то мы бы уже давно играли и проводили бы официальные международные матчи. Не все зависит от нас. Могу только сказать, что переговоры продолжаются, и у нас есть договоренность — не комментировать ход этих переговоров до момента, когда мы о чем-нибудь договоримся или не договоримся. Всему свое время.

— Что можете сказать насчет переговоров с Европой?

— На данный момент проходят консультации с УЕФА.

В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организаций. В конце декабря исполком РФС принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Александр Дюков
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