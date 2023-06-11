Глава РФС Дюков заявил о желании провести один из сентябрьских матчей сборной в России

Сегодня, 20:45
Президент РФС Александр Дюков рассказал о переговорах с национальными федерациями по вопросу проведения товарищеских матчей со сборной России.
— Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов уже сказал, что с Катаром есть договоренность о матче в гостях в сентябре. Со вторым соперником идут разговоры. Кто это будет?
— Он уже об этом сказал, я могу только подтвердить.
— Второй матч рассчитываете дома провести?
— Да, хотели бы второй матч домашний.
— А с кем?
— Давайте мы договоримся, подпишем соответствующие бумаги и уже после этого объявим.
— А из рейтинга ФИФА это какая команда? Ближе к кому?
— Коллеги, всему свое время.
— Есть ли какой-то шорт-лист команд?
— Да, безусловно. Мы по нему работаем. Количество? Достаточно большое, до 10 команд.
— Из разных регионов? Южная Америка, Европа, Азия, к примеру.
— Смотрите, есть определенные проблемы с тем, чтобы договориться с соперником, потому что они хотят с нами играть, но есть международный календарь, многие команды участвуют в своих отборочных турнирах, которые уже проводятся или будут проводиться. Поэтому есть определенные ограничения.