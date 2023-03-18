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Сегодня, 19:17

Грант заявил, что Миранчук был бы ключевым игроком в сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал новость о том, что Алексей Миранчук не примет участие в ближайших матчах сборной России.

«Плохо, что Миранчук не приедет в сборную. Сейчас национальной команде нужен опыт, который у него есть. Он и в своей команде в чемпионате пригодился бы. Сто процентов Алексей был бы сейчас ключевым футболистом сборной России», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

В субботу, 18 марта туринский клуб объявил о том, что 27-летний Миранчук пропустит матч 27-го тура чемпионата Италии против «Наполи» из-за травмы приводящей мышцы левой ноги.

Алексей Миранчук попал в состав сборной России на товарищеские матчи против Ирана (23 марта) и Ирака (26 марта).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-ploho-chto-miranchuk-ne-priedet-v-sbornuyu-on-by-l-by-klyuchevy-m-futbolistom/
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Алексей Миранчук
Владимир Гранат
Футбол
Сборная России по футболу
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