Грант заявил, что Миранчук был бы ключевым игроком в сборной России

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал новость о том, что Алексей Миранчук не примет участие в ближайших матчах сборной России.

«Плохо, что Миранчук не приедет в сборную. Сейчас национальной команде нужен опыт, который у него есть. Он и в своей команде в чемпионате пригодился бы. Сто процентов Алексей был бы сейчас ключевым футболистом сборной России», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

В субботу, 18 марта туринский клуб объявил о том, что 27-летний Миранчук пропустит матч 27-го тура чемпионата Италии против «Наполи» из-за травмы приводящей мышцы левой ноги.

Алексей Миранчук попал в состав сборной России на товарищеские матчи против Ирана (23 марта) и Ирака (26 марта).