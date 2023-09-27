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Сегодня, 14:48

Губерниев назвал странным решение Англии и Украины бойкотировать турниры УЕФА с участием россиян

Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии «СЭ» отреагировал на заявления Футбольной ассоциации Англии и Украинской ассоциации футбола о том, что они откажутся участвовать в турнирах под эгидой УЕФА, к которым допустят сборную России.

Во вторник, 26 сентября, исполком УЕФА допустил к участию в международных турнирах российские юношеские сборные (не старше 17 лет). Ожидается, что мужские и женские юношеские сборные России смогут выступать без флага, гимна и не на территории РФ.

«Как по мне, это решение, мягко говоря, странное. Но мы оставим это на их совести. Самое главное, что большая часть участников готовы играть. Мы должны ориентироваться на тех, кто готов нас принимать. Там и так будет достаточно проблем. Просто если мы сами будем бить себя по рукам, то мы вообще спорт потеряем.
Представьте: вы родитель молодого 16-летнего футболиста, у которого есть выбор. Он попал в сборную и может ехать и играть или оставаться здесь и потерять свой шанс. Нужны серьезные соперники, игра на международном уровне очень важна. Я считаю, что в данной ситуации двух мнений быть не может. Особенно когда дело касается подрастающего поколения. У нас и так взрослые зачастую берут на себя слишком много, что связано с нашими детьми. С моей точки зрения, надо ехать, выступать и прорубать это спортивное окно в Европу!» — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Российские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

Футбол
Сборная Англии по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Украины по футболу
Дмитрий Губерниев
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