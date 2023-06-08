Калешин рассказал о системе тестирования, позволившей выявить в игроке «Балтики» будущего футболиста сборной России

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о системе тестирования выносливости нервной системы футболистов, позволившей выявить в бывшем полузащитнике «Балтики» и нынешнем хавбеке «Сочи» Артеме Макарчуке будущего игрока сборной России.

— Артем Макарчук, который у вас в «Балтике» играл, не просто в основе «Сочи», но и в сборную уже попал. Вы говорили, что по тестированию выносливости нервной системы у него был чуть ли не европейский уровень.

— Не «чуть ли», а европейский! Сопоставимый с Шевченко, Шацких и Ребровым. Мы отправляли тогда данные в Киев, и они высылали нам сравнения.

— Вы это связываете с его дальнейшим прогрессом?

— Однозначно! Изначально нужно сделать отбор. Чтобы вырастить хорошего игрока, нужно отобрать материал. Может, звучит грубо, но материал генетический. Нужны игроки, способные перерабатывать огромный объем. Тестировать можно начинать с пяти-шести лет. И этих игроков нужно правильно обучать, воспитывать. Так живет весь европейский футбол. Если подберешь хорошего игрока и у тебя есть методики для подготовки, то надо только подождать. Но это гораздо дешевле, чем покупать.

— Вы эту систему тестирования перенесли в «Акрон»?

— Нет. Ее нужно было покупать в Киеве. А сейчас это уже невозможно.