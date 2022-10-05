Защитник Караваев: «Мы все люди и думаем о том, что происходит в стране. А все ждут, что мы должны Киргизию 6:0 разрывать»

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев прокомментировал результат товарищеского матча с Киргизией (2:1).

«Прежде всего на этом сборе было очень много новых футболистов, которые привыкали к требованиям. За неделю тяжело сыграться, все должны как-то притереться друг к другу.

К тому же мы все люди и думаем о том, что происходит в стране. А все ждут, что мы должны выходить и Киргизию 6:0 разрывать", — приводит Sport24 слова 27-летнего футболиста.

Товарищеский матч национальной команды с Киргизией состоялся 24 сентября в Бишкеке.