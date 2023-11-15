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Сегодня, 15:58

Карпин ответил на вопрос о возможном вызове Бакаева в сборную России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, может ли быть вызван в сборную полузащитник клуба «Аль-Вахда» Зелимхан Бакаев.

— Вы высказались по Захаряну и Миранчуку. Бакаева рассматриваете?

— Если будет там себя показывать реально, то да. Следим за всеми.

— Для вас это лучше, чем было в «Зените» для Бакаева?

— Если говорить про минуты, то да.

— А по его игре?

— Пока сложно судить. Давайте подождем. Надо принимать во внимание уровень сопротивления команд. Одно дело в Испании или Италии, другое дело — в ОАЭ.

Матч Россия — Куба состоится 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).

Валерий Карпин
Зелимхан Бакаев
Сборная России по футболу
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Карпин ответил на вопрос о влиянии матча с Кубой на рейтинг ФИФА