Карпин ответил на вопрос о влиянии матча с Кубой на рейтинг ФИФА

Сегодня, 15:55
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, пойдет ли товарищеский матч против Кубы в зачет рейтинга ФИФА.
— Соберете много зрителей на матч сборной в Волгограде?
— Надеюсь, что соберется большое количество фанатов. Только что сказали — даже не знал сколько — вроде бы 22 тысячи билетов продано на данный момент.
— Пойдет ли матч в рейтинг ФИФА, сколько замен предусмотрено?
— Вроде, будет 6 замен, значит, матч должен пойти в рейтинг.
Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).