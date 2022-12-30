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Сегодня, 16:22

Колосков назвал грамотным решением создание рабочей группы по переходу из УЕФА в АФК

Мария Куцубеева
Корреспондент
Вячеслав Колосков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение исполкома организации создать рабочую группу по переходу из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию (АФК).

05.01.2023 | Челси — Манчестер Сити

«Грамотное и взвешенное решение. Нас ведь никто никуда не торопит. У нас есть время поразмыслить. Это же сложнейший вопрос, исторический — переход из одной в другую конфедерацию. Тем более из более развитой в менее. Абсолютно грамотное и взвешенное решение создать рабочую группу. Надо проработать этот вопрос со всех сторон. Не только внутри России, но и с ФИФА прежде всего поговорить, договориться о поддержке в случае перехода, будет ли у нас возможность вернуться. Процесс многогранный, сложнейшая проблема», — сказал Колосков «СЭ».

В феврале 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

РФС: из&nbsp;Европы&nbsp;&mdash; в&nbsp;Азию? Российский футбол: уходим из Европы в Азию? Решение отложено до конца года. Онлайн-трансляция
Футбол
РФС
Вячеслав Колосков
УЕФА
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