Колосков: «Тюкавин был бы основным форвардом сборной России на Евро-2024»

Сегодня, 16:00
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин мог бы играть в основном составе сборной России на чемпионате Европы-2024.
«Расцвет Тюкавина как главной ударной силы «Динамо» случился в этом сезоне. До этого были даже сомнения по поводу того, кто основной: Смолов или Тюкавин. Сейчас же понятно, что Константин — железно первый номер в линии нападения «Динамо».
Сильнейший ли он нападающий в России? Если бы не остранение, думаю, Тюкавин был бы основным форвардом сборной на предстоящем чемпионате Европы. Сильнее сейчас нет нападающего», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».
21-летний Тюкавин в этом сезоне сыграл за «Динамо» 35 матчей, забил 16 голов и отдал 9 голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.
Сборная России отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.