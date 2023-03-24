Комличенко заявил, что у него нет желания играть в условиях длинных перелетов в Азии

Нападающий сборной России Николай Комличенко поделился мыслями о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

«Не знаю... Не особо хочется. Ничего такого прям суперкрутого нет. Не знаю. Ну, и постоянно много летать, чтобы играть на таких полях... Только в Иране поле более-менее по качеству из четырех стран, где мы были. Ну и Иран — неплохой соперник. А в остальном, если попадут соперники такие, как осенью... Хотя и таких соперников надо обыгрывать», — приводят «Известия» слова Комличенко.

Также он отметил, что его пугают длинные перелеты в такие страны, как Иран, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

«Да, да, пугают. Мы внутри команды общались на эту тему. И плюс-минус что-то нет большого желания постоянно играть в таких условиях. Понятно, не нам решать, но я думаю...» — добавил футболист.

Ранее генеральный секретарь РФС Митрофанов сообщил, что на предстоящем исполкоме, который пройдет 30 марта, не будет затрагиваться тема перехода РФС в АФК.