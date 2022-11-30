Кутепов признался, что не испытывает ностальгии по играм за сборную России

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов признался, что у него нет ностальгии по временам, когда его вызывали в сборную России на чемпионат мира-2018.

«Ностальгии нет. Время идет. Поэтому чего уже вспоминать? Что было, то было. Сейчас уже новая страница в карьере», — цитируют «Известия» Кутепова.

29-летний россиянин с 2016 года выступает за сборную России. На его счету 13 матчей в национальной команде.