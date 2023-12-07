Малийский полузащитник Майга: «У меня есть паспорт РФ, считаю себя русским!»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможности сыграть за национальную команду России.

— Ты не заигран за сборную Мали, есть гражданство РФ — ждешь вызова из сборной России?

— Недавно я попал в расширенный список сборной Мали. К сожалению, в окончательный не получилось. Но мы на связи с главным тренером, после каждого матча разбираем ошибки — он говорит, что мне нужно исправить. Очень хочу сыграть за сборную Мали!

Если предложат сыграть за Россию, придется думать. Но моя семья будет не очень рада, если я выберу не Мали.

— Ты себя больше ощущаешь малийцем или русским?

— И тем и другим! У меня есть паспорт РФ, поэтому считаю себя русским. Если меня спросят, кто я такой, отвечу: «Я из Мали, но у меня паспорт России».

28-летний малиец Майга перешел в «Пари НН» летом 2022 года. В этом сезоне на его счету 19 матчей.