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Сегодня, 20:56

Овчинников считает, что подготовка российских тренеров важнее матчей сборной России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников заявил, что подготовка тренеров важнее матчей сборной России.

«Самым запоминающимся за год стало то, что Академия РФС реализовала большое количество лицензий по обучению тренеров. Я говорю за свою работу. Также были конференции и другие разные мероприятия. Поэтому с точки зрения образования тренеров в России, я думаю, что Академия РФС в лице директора Ирины Барановой проделала очень большую работу. Потому что РФС — не только сборная страны и клубы, но и обучение тренеров, специалистов, всеобъемлющая деятельность. На мой взгляд, это даже важнее национальной сборной в какой-то степени, потому что это в целом развитие футбола в стране», — приводит слова Овчинникова ТАСС.

С сентября в новую группу обучения тренеров вошли бывшие футболисты Юрий Жирков, Александр Мостовой и другие.

Источник: ТАСС
Сергей Овчинников (футбол)
Сборная России по футболу
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