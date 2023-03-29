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Сборная России

29 марта, 23:50

Малком: «Если не пригожусь сборной Бразилии, то с удовольствием буду играть за Россию»

Малком допустил возможность выступления за сборную России
Руслан Минаев
Малком.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Нападающий «Зенита» Малком допустил, что может сыграть за сборную России. В феврале форвард вместе с одноклубником Клаудиньо получили российские паспорта.

«Рассматриваю ли я возможность через несколько лет сыграть за Россию? Сложный вопрос. Как любой бразилец я с детства мечтал играть за сборную своей страны. А став профессиональным футболистом, начал задумываться об этом еще больше. Но я прекрасно понимаю, что получив паспорт, у тебя появляется вероятность однажды надеть футболку сборной России. Если вдруг сложится так, что я не пригожусь Бразилии, то с большим удовольствием буду играть за Россию. Если, конечно, я буду тогда востребован и в моих услугах будут нуждаться. Такие вещи зависят от многих факторов, однако я для себя ничего не исключаю. Нужно будет обсудить все с семьей, обдумать как следует», — цитирует игрока «Российская газета».

В этом сезоне на счету 26-летнего бразильца 19 голов и 7 результативных передач в 26 матчах за клуб.

Источник: https://rg.ru/2023/03/29/malkom-ne-iskliuchaiu-chto-odnazhdy-sygraiu-za-sbornuiu-rossii.html
Малком Филипе (Малком)
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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