Малком: «Если не пригожусь сборной Бразилии, то с удовольствием буду играть за Россию»

Нападающий «Зенита» Малком допустил, что может сыграть за сборную России. В феврале форвард вместе с одноклубником Клаудиньо получили российские паспорта.

«Рассматриваю ли я возможность через несколько лет сыграть за Россию? Сложный вопрос. Как любой бразилец я с детства мечтал играть за сборную своей страны. А став профессиональным футболистом, начал задумываться об этом еще больше. Но я прекрасно понимаю, что получив паспорт, у тебя появляется вероятность однажды надеть футболку сборной России. Если вдруг сложится так, что я не пригожусь Бразилии, то с большим удовольствием буду играть за Россию. Если, конечно, я буду тогда востребован и в моих услугах будут нуждаться. Такие вещи зависят от многих факторов, однако я для себя ничего не исключаю. Нужно будет обсудить все с семьей, обдумать как следует», — цитирует игрока «Российская газета».

В этом сезоне на счету 26-летнего бразильца 19 голов и 7 результативных передач в 26 матчах за клуб.