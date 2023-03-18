Непомнящий удивлен, что Чалова не вызвали в сборную России

Тренер Валерий Непомнящий прокомментировал невызов нападающего ЦСКА Федора Чалова в сборную России.

«По поводу невызова Федора Чалова в сборную — у меня это вызвало удивление. В списке оказалось всего три нападающих, без Чалова. Но здесь дело вкуса, потому что право выбора имеет только тренер национальной сборной. Любые наши размышления никогда не могут быть корректными», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Чалов провел 19 матчей в чемпионате России, отметившись 11 голами и двумя результативными передачами.

17 марта пресс-служба сборной России опубликовала список из 29 футболистов, которые поучаствуют в учебно-тренировочном сборе в Новогорске с 19 по 28 марта.