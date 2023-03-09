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Сегодня, 17:15

Непомнящий заявил, что сборной России комфортнее играть в Санкт-Петербурге

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал проведение товарищеского матча сборной России с командой Ирака в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Если честно, в Санкт-Петербурге комфортнее играть матчи, чем в Сочи. На «Газпром Арене» лучше газон, есть крыша — это значительные преимущества. Думаю, что и болельщиков придет побольше. Сейчас такое время, что на первом месте стоит комфорт для болельщиков и всех игроков. В Сочи и в Ростове сейчас не очень хорошие поля, поэтому пусть играют в Питере. Перенести матч — разумное решение», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Тренировочный сбор национальной команды перед товарищескими матчами с Ираком и Ираном пройдет с 19 по 28 марта.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5025503-nepomnyaschij-sbornoj-komfortnee-igrat-v-sankt-peterburge-v-sochi-ne-ochen-horoshee-pole.html
Валерий Непомнящий
Футбол
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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