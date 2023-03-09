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Сегодня, 18:45

Дьяков: «На месте Карпина вызвал бы Дзюбу в сборную. Пусть забьет один гол и обгонит Кержакова»

Александр Кружков
Обозреватель
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-защитник «Ростова», «Динамо» и «Спартака-2» Виталий Дьяков в интервью «СЭ» объяснил, почему Валерий Карпин должен вызвать форварда «Локомотива» Артема Дзюбу в сборную России.

— Что должно произойти, чтобы Карпин вызвал Дзюбу в сборную?

— Карпин же объяснял, что в нынешней ситуации приглашать возрастных игроков не имеет смысла. Исключение — вратари. Но здесь все отдано на откуп Кафанову. Вот если бы предстояли официальные матчи, думаю, в сборной были бы и Смолов, и Дзюба. А пока шанс дают молодым — отчасти искусственно. Криминала в этом не вижу. Пускай набираются опыта.

В то же время не будем забывать, что Дзюба в шаге от рекорда по голам за сборную России. Еще один мяч — и обгонит Кержакова. Артем не скрывает, что для него это очень важно. Он многое сделал для национальной команды, провел за нее более полусотни матчей. С учетом его заслуг я бы на месте Карпина наступил на горло собственной песне и вызвал бы Дзюбу.

Раз уж матчи товарищеские — что мешает выпустить его на поле? Забьет тот самый гол, потом все Артема поздравят, пожмут руку, и он скажет: «Валерий Георгиевич, спасибо! Я свое дело сделал. Дальше без меня». Получится красивая история, от которой наш футбол только выиграет.

Виталий Дьяков. Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»

Артем Дзюба
Валерий Карпин
Виталий Дьяков
Сборная России по футболу
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