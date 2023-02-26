Никита Симонян о переговорах РФС и УЕФА: «Нам нужно оставаться в Европе»

Никита Симонян ответил на вопрос о возможных переговорах РФС и УЕФА

Вице-президент РФС и известный советский футболист Никита Симонян ответил на вопрос корреспондентов «СЭ» о возможных переговорах РФС и УЕФА.

— Известно ли вам что-нибудь о том, что РФС ведет переговоры с УЕФА?

— Нельзя же сидеть на одном месте. Нам нужно оставаться в Европе. Надо смотреть, как будет развиваться ситуация. Время покажет.

23 февраля Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Российского футбольного союза. По правилам суда, у РФС было 30 дней на подачу апелляции, но организация не уложилась в отведенные сроки, из-за чего заявление российской стороны не было удовлетворено.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах под своей эгидой. 7 марта РФС подал апелляции в CAS на эти решения, но 15 июля они были отклонены большинством голосов судейской коллегии.