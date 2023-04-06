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Сборная России

Сегодня, 17:47

Президент РФС Дюков рассказал о возможности проведения матча между сборной России и командой Медиалиги

Алина Савинова
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Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о возможном проведении товарищеского матча между национальной командой России и сборной или клубом Медиалиги.

«Не думал об этом, но все возможно. Такая идея имеет право на существование, но, если выбирать между матчем с условным Ираном и со сборной Медиалиги, то я бы выбрал матч с условным Ираном. Думаю, что главный тренер сборной России сделает такой же выбор», — приводит «РБ Спорт» слова Дюкова.

В марте сборная России провела два товарищеских матча. 23 числа россияне сыграли против команд Ирана (1:1), а 26-го — против Ирака (2:0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-rfs-rasskazal-o-vozmozhnosti-provedeniya-tovarishheskogo-matcha-mezhdu-sbornoj-rossii-i-sbornoj-ili-klubom-medialigi/
Сборная России по футболу
Александр Дюков
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