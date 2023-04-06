Президент РФС Дюков рассказал о возможности проведения матча между сборной России и командой Медиалиги

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о возможном проведении товарищеского матча между национальной командой России и сборной или клубом Медиалиги.

«Не думал об этом, но все возможно. Такая идея имеет право на существование, но, если выбирать между матчем с условным Ираном и со сборной Медиалиги, то я бы выбрал матч с условным Ираном. Думаю, что главный тренер сборной России сделает такой же выбор», — приводит «РБ Спорт» слова Дюкова.