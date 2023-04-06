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Сборная России

Сегодня, 17:04

Бышовец считает, что сборной России необходим еще один матч с Ираком

Алина Савинова
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Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал информацию о возможном проведении еще одного товарищеского матча между сборными России и Ирака.

«Хороший ли соперник Ирак? Не до жиру, быть бы живу. Главное, есть соперник. В первом тайме Ирак оставил хорошее впечатление. А во втором сборной России удалось перехватить инициативу и добиться победы, вселяющей оптимизм. Такие матчи просто необходимы нашей национальной команде. Приветствую решение провести еще один матч с Ираком. Мы сохраним последовательность и подход», — приводит «РБ Спорт» слова Бышовца.

Ранее сообщалось, что сборные России и Ирака достигли предварительной договоренности провести ответный матч в сентябре в Багдаде.

26 марта россияне одержали победу над Ираком в матче, который прошел в Санкт-Петербурге (2:0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-by-shovets-eshhe-odin-match-s-irakom-prosto-neobhodim-sbornoj-rossii/
Анатолий Бышовец
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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