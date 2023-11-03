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Сегодня, 14:20

Проектирование Национального футбольного центра рассчитывают завершить в конце 2024 года

Алина Савинова
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Проектирование базы национальных и молодежных сборных России по футболу с прохождением государственной экспертизы рассчитывают завершить в IV квартале 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу консалтингового агентства Core.xp.

24 сентября в пресс-службе РФС заявили, что в московском районе Хорошево-Мневники будет создан Национальный футбольный центр.

По информации пресс-службы Core.xp, компания приступила к оказанию услуг технического заказчика при разработке проектной документации центра подготовки российской сборной общей площадью 30 000 кв. м.

Отмечается, что Центр подготовки будет оборудован всем необходимым для полноценной подготовки национальной команды России по футболу, включая три полноразмерных футбольных поля. Также планируется строительство административного здания, в котором разместятся сотрудники РФС.

Источник: https://tass.ru/sport/19193221
Сборная России по футболу
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