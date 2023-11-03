Адвокат Бугаева: «На смывах с рук после задержания никакого наркотического вещества не обнаружено»

Адвокат бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, Екатерина Макличенко, в разговоре с «СЭ» сообщила подробности хода дела по сбыту наркотиков.

«Административный арест был сделан для того, чтобы подкрепить его желание скрываться с места, от органов, полиции. Сейчас мы оспариваем этот административный арест, чтобы выявить преюдицию, якобы один акт судебный подтверждает другой акт. Например, его желание скрыться. А кто желает скрыться? Тот кто виноват. Соотвественно и это он подписывал исключительно под влиянием такого давления. Мы нашли много нестыковок в деле и заявляем ходатайство следователям, чтобы исключить рапорта сотрудников из числа доказательств, потому что якобы сотрудники ОНК остановили его, а это были сотрудники ППС. Устанавливаем сотрудников ППС, чтобы они были допрошены. Очень надеемся на то, что следствие, которое сейчас реально введено в заблуждение недобросовестными оперативками, будет идти нам на встречу и наши законные ходатайства будут удовлетворять. Потому что, к сожалению, адвокатам по запросам не всегда предоставляют ту информацию, которая нам жизненно необходима. Поэтому помощь следствия в этом случае очень важна. Будет работать над сбором документов и доказательств», — сказала Макличенко «СЭ».

Также адвокат Бугаева отметила, что на смывах с рук после задержания экс-футболиста не было обнаружено наркотического вещества.

«Хотела бы обратить внимание, что у него уже были сняты смывы с рук после задержания. На смывах с рук никакого наркотического вещества не обнаружено. Так что мы будем до последнего бороться за Бугаева, потому что у нас нет другого выхода. Человек реально может сесть на пожизненное из-за того, что кто-то решил нажиться. Из-за каких-то мифических денег, которые у бывшего футболиста, может быть, лежать на счетах. На самом деле никаких денег нет и не было давно. Нам остается лишь работать в рамках закона. Ни шагу назад», — добавила Макличенко.

3 ноября адвокат Бугаева сообщила «СЭ», что у экс-футболиста вымогали три миллиона рублей, угрожая пожизненным наказанием.

Экс-футболиста сборной России, обвиняемого в приготовлении к сбыту наркотиков, арестовали до конца года.